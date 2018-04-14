Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия Бюджетирование планирование Налоги Руководство бухгалтерией

Опыт работы главным бухгалтером 26 лет.Ведение бухгалтерского и налогового учета , клиент-банк, расчет зарплаты, ввод первичной документации, учет в полном объеме ,, Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС (ОСНО), ФСС, ПФР, статистика Оптимизация налогообложения, формирование учетной политики, контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Опыт успешного прохождения проведения налоговых и аудиторских проверок. Постановка бухгалтерского и налогового учета с "нуля". Контроль ведения отчетности. .Составление бюджета, проведение экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, работа с договорами. Ведение складского учета, ведения учета взаиморасчетов, проведение инвентаризаций, взаиморасчеты с заказчиками строительства и субподрядными организациями, учет лизинга, проведение сверок с контрагентами, составления авансовых отчетов .Формирование документов для участия в тендерах и аукционах.