brynetka12345

Не бывает невозможных задач. Бывает недостаточно действий.Фриланс - мое хобби, дополнительный источник дохода. Пытаюсь индивидуально подойти к каждому заказчику. Понять, чего именно он хочет, какого результата он ждет. Адекватно отношусь к конструктивной критике. Получаю удовольствие тогда, когда заказчик доволен моей работой.

Ценю свое и ваше время. Порядочная. Пунктуальная. Оперативная. Ответственная. От заказчиков хотелось бы того же.

В сети нахожусь ежедневно, обычно во второй половине дня и ночью.

Фиксированного прайса нету, конечная стоимость зависит от сложности работы, общего объема и требований.