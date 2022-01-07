Монтаж видео, цветокоррекция. Подбор и подстановка музыки, голосовой озвучки и звуковых эффектов, фоновые звуки.
- Монтаж видеоматериалов и кадрирование под различные форматы;
- Подбор и подстановка музыки, голосовой озвучки и звуковых эффектов, фоновые звуки;
- Цветокоррекция, клинап, композитинг;
- Анимация титров и графических элементов
- создание анимированных комиксов
- Опыт в области видеомонтажа 3 года;
- Уверенное владение Premier Pro,
- Знание съемочного процесса;
- Чувство вкуса и внимание к деталям;
- Креативность, творческий подход;
- Стрессоустойчивость.
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