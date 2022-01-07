brysliu

Александр brysliu

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Монтаж видео, цветокоррекция. Подбор и подстановка музыки, голосовой озвучки и звуковых эффектов, фоновые звуки.
  • Монтаж видеоматериалов и кадрирование под различные форматы;
  • Подбор и подстановка музыки, голосовой озвучки и звуковых эффектов, фоновые звуки;
  • Цветокоррекция, клинап, композитинг;
  • Анимация титров и графических элементов
  • создание анимированных комиксов
  • Опыт в области видеомонтажа 3 года;
  • Уверенное владение Premier Pro,
  • Знание съемочного процесса;
  • Чувство вкуса и внимание к деталям;
  • Креативность, творческий подход;
  • Стрессоустойчивость.