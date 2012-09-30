Программист PHP, JS/jQuery, mySQL, Java/Android
Ключевые навыки:
• PHP – опыт в коммерческих проектах более 8 лет;
• JavaScript/AJAX + jQuery – опыт в коммерческих проектах более 5 лет;
• SQL, MySQL – опыт в коммерческих проектах более 8 лет;
• вёрстка, в том числе блочная/div, HTML/XHTML c использованием CSS2/3;
• JAVA, разработка приложения для Android, в т.ч. web-based;
• разбираюсь в API ВКонтакте, Facebook, Twitter;
• знаю о виральности и монетизации в игровых проектах;
• разработка высоконагруженных систем (3 млн. игроков).
Опыт разработки:
• корпоративные и высоконагруженные системы;
• серверные и пользовательские части игр/приложений для социальных сетей;
• приложения для Android.
По вопросам сотрудничества, пожалуйста, пишите на [email protected]
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