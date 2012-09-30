Программист PHP, JS/jQuery, mySQL, Java/Android

Ключевые навыки:

• PHP – опыт в коммерческих проектах более 8 лет;

• JavaScript/AJAX + jQuery – опыт в коммерческих проектах более 5 лет;

• SQL, MySQL – опыт в коммерческих проектах более 8 лет;

• вёрстка, в том числе блочная/div, HTML/XHTML c использованием CSS2/3;

• JAVA, разработка приложения для Android, в т.ч. web-based;

• разбираюсь в API ВКонтакте, Facebook, Twitter;

• знаю о виральности и монетизации в игровых проектах;

• разработка высоконагруженных систем (3 млн. игроков).

Опыт разработки:

• корпоративные и высоконагруженные системы;

• серверные и пользовательские части игр/приложений для социальных сетей;

• приложения для Android.

По вопросам сотрудничества, пожалуйста, пишите на [email protected]