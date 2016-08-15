Нужно разработать макет для новогодней открытке (10X15 см) используя лося в Новогодном виде. Размер открытке должен быть 10x15 см. Лицевая сторона открытки: может быть голубой фон с горами и по центру поставьте Лося в ...
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $4
Написать текст для сайта туристической компании www.best-travel.md - Профессиoнальная обслуживание делегаций. Максимум 2000 символов. На русском.Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Написать текст для сайта туристической компании www.best-travel.md - Профессиoнальная обслуживание делегаций. Максимум 2000 символов. На русском. Укажите цену и срок работы.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Для туристической компании необходимо нарисовать страницу с контактами. Страница должна содержать: 1) Фото офиса с наружи и с внутри. (максимум 6 шт) 2) Адрес офиса/ телефона/ майл 3) Карта ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо протестировать и проанализировать сайт: дизайнфункциональностьна безопасностьна производительностьЧто необходимо добавить? Изменить? Удалить?В письменном виде написать детально со скринами и с описанием.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать отзывы на ру/англ/фр/ или какие то еще языки которые будет знать исполнитель. Сайты и темы уточним при переписки+ соц сети. Тема- туризм. 3 отзывов в день на 3-х сайтов с разных акаунтов ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать 3 типа дизайна + сами баннера с 5-и размерами для каждого дизайна для гугладвордс. Прежде чем взяться, плиз посмотрите требования гугладвордс. Спасибо!Баннеры1 исполнительЗакрыт9 лет назад