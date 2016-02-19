E-mail:[email protected]
Телефон: +420775046907
Образование:
2009 – 2016 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Высшаяшкола экономики в Праге, Управление ресурсами предприятия
Опыт работы:2006 – 2008 – менеджер по туризму в компании «МагазинГорящих Путевок» , контент-менеджер (Россия)
2010 – продавец-консультант магазина одежда «HugoBoss. Roberto Cavalli»(Россия)
2006 - 2008 – агент по продажам, заказы одежды, мебели покаталогам (Россия)
2013-2014 – менеджер по продажам CavalliCLASS (Чехия)
2014– агент по работе с клиентами сети отелей Kamelya World, контент-менеджер (Турция)
2014– управляющий туристического агентства,контент-менеджер (Чехия)
2015– менеджер сети ювелирных магазинов Česky granat
2015-2016 – менеджер сети ювелирных магазинов Style Avenue, контент-менеджер
Дополнительная информация:
Технические навыки:MS Windows 2000, Microsoft Office, Photoshop, SQL,Protégé.
Офисное оборудование, работа в Интернете, легко осваиваю новое программное обеспечение.
Водительское удостоверение категории В.
Знание иностранных языков: Русский – родной, английский язык – высокийуровень, немецкий язык – средний уровень, чешский язык – свободно.
Личные качества: энергичная, ответственная, работоспособная, целеустремленная,коммуникабельная, с аналитическим складом ума, креативная, дисциплинированная,
мотивированная.