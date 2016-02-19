bu_yanka

Яна Бурчевская bu_yanka

 
32 годаЧехия/Прага
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

E-mail:[email protected]

Телефон: +420775046907

 Образование:

2009 – 2016 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Высшаяшкола экономики в Праге, Управление ресурсами предприятия

Опыт работы:2006 – 2008 – менеджер по туризму в компании «МагазинГорящих Путевок» , контент-менеджер (Россия)

2010 – продавец-консультант магазина одежда «HugoBoss. Roberto Cavalli»(Россия)

2006 - 2008 – агент по продажам, заказы одежды, мебели покаталогам (Россия)

2013-2014 – менеджер по продажам CavalliCLASS (Чехия)

2014– агент по работе с клиентами сети отелей Kamelya World, контент-менеджер (Турция)

2014– управляющий туристического агентства,контент-менеджер (Чехия) 

2015– менеджер сети ювелирных магазинов Česky granat

2015-2016 – менеджер сети ювелирных магазинов Style Avenue, контент-менеджер

Дополнительная информация:

 Технические навыки:MS Windows 2000, Microsoft Office, Photoshop, SQL,Protégé.

Офисное оборудование, работа в Интернете, легко осваиваю новое программное обеспечение.

 

Водительское удостоверение категории В.

 

Знание иностранных языков: Русский – родной, английский язык – высокийуровень, немецкий язык – средний уровень, чешский язык – свободно.

 

Личные качества: энергичная, ответственная,  работоспособная, целеустремленная,коммуникабельная, с аналитическим складом ума, креативная, дисциплинированная,

мотивированная.

 

PhotoshopSQL