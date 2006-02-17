bub1icheck

C/C++ Разработчик

Умения/Навыки:

- Уверенное владение C/C++ (2 года)

- Уверенное владение Git, Plastic SCM, Github, GitLab (1,5 года)

- Unreal Engine 4/5 (1,5 года)

- SFML (0,5 года)

- Win32 API (0,5 года)

- Знаком с Python (0,5 года)

Специализируюсь на:

- Разработке игры (Геймплей/UI программирование)

- Разработке нативных приложений под Windows (Win32)

- Общая разработка на C/C++, разработка приложений для командной строки, решение задач/проблем и т.п.

Ограничения:

- 16 лет

- Непостоянный график