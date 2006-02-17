bub1icheck

C/C++ Разработчик
Умения/Навыки:
- Уверенное владение C/C++ (2 года)
- Уверенное владение Git, Plastic SCM, Github, GitLab (1,5 года)
- Unreal Engine 4/5 (1,5 года)
- SFML (0,5 года)
- Win32 API (0,5 года)
- Знаком с Python (0,5 года)
Специализируюсь на:
- Разработке игры (Геймплей/UI программирование)
- Разработке нативных приложений под Windows (Win32)
- Общая разработка на C/C++, разработка приложений для командной строки, решение задач/проблем и т.п.
Ограничения:
- 16 лет
- Непостоянный график
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