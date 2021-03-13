Андрей, Веб дизайнер, ux, ux

Привет меня зовут Андрей, я дизайн веб интерфейсов.

Работа в программах: Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, InVision Studio.

Я готовы предоставить вам бесплатную консультацию по улучшению юзабилити сайта или любой другой деятельности, связанной с моей профессией.

Я также знаю HTML, CSS.