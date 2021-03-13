Андрей, Веб дизайнер, ux, ux
Привет меня зовут Андрей, я дизайн веб интерфейсов.
Работа в программах: Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop, InVision Studio.
Я готовы предоставить вам бесплатную консультацию по улучшению юзабилити сайта или любой другой деятельности, связанной с моей профессией.
Я также знаю HTML, CSS.
Портфолио
- Дизайн финансового сайта.21 просмотр
- Дизайн сайта с акциями.19 просмотров
- Дизайн панели управления для сайта.16 просмотров
- Дизайн сайта для дня левшей.30 просмотров
- Дизайн онлайн магазина сайта.29 просмотров