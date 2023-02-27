Набор текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов, печать текста с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.Вывод информации с видео, картинок, аудио, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, выполнение всех работ в сроки, быстрый и продуктивный рабочий процесс.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете взыскать их.