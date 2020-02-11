buchconsult

Главный бухгалтер ★ Ведение ООО, ИП, НКО ★ Подготовка и сдача отчетности ★ Восстановление бух. и налогового учета ★ Консультир

Здравствуйте!

Я гл. бухгалтер с опытом работы в бухгалтерии 28 лет, также имею опыт работы аудитором. Высшее экономическое образование, есть аттестат бухгалтера, аудитора. Отличное знание всех участков бухгалтерского и налогового учета в контексте актуального законодательства. Знание всех систем налогообложения.

Мой большой опыт позволяет мне предложить Вам практически полный спектр услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета. Всегда на связи, оперативно и грамотно решаю все бухгалтерские вопросы.

Предлагаю свои услуги по удаленному ведению Ваших ООО, ИП, НКО :

- производство, оптовая, розничная торговля, строительство, услуги, сельское хозяйство, ВЭД, все системы налогообложения.

- восстановление бухгалтерского и налогового учета. Подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой отчетности.

- управленческий учет, подготовка всей необходимой внутренней документации (порядки, стандарты, учетная политика и др.). Организация работы во вновь созданных организациях.

- консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета.

Знание программ (1С 8.2, 8.3 Предприятие - Бухгалтерия, Зарплата и Кадры, Торговля), MS Office, СПС «Консультант+», «Гарант», системы «Банк-клиент», «Сбис», "Контур-Экстерн" и др..

Возможно постоянное сотрудничество - удаленно или со свободным графиком