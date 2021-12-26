buchperfect

бухгалтер удалённо

Здравствуйте. Меня зовут Юлия, мне 33 года. Имею среднее специальное образование бухгалтер- экономист и высшее профессиональное -учитель математики. Опыт работы главным бухгалтером- финансистом в бюджете- 1.5 года. В мои обязанности входило полное ведение бухгалтерского и налогового учета, в т.ч. начисление и выплата заработной платы, отчисления в фонды и налоговую, финансовая, статистическая, налоговая отчетность, составление, исполнение и анализ исполнения бюджета и др. Сейчас прохожу курс Валентины Верд " Бухгалтер на фрилансе". Могу проанализировать вашу компанию, насколько правильно ведется бухгалтерский и налоговый учет, подобрать наиболее выгодную систему налогооблажения либо просто предоставить любые бухгалтерские услуги удаленно .