В 2006 году закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики, Факультет Среднего Профессионального Образования (СПб ГУ ИТМО ФСПО).

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

С 2006 года студент Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета

Факультета Технической Кибернетики.

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.

Знания: C++, Pascal, Delphi, MySQL, C++ Builder, HTML, CSS, JavaScript