В 2006 году закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики, Факультет Среднего Профессионального Образования (СПб ГУ ИТМО ФСПО).
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
С 2006 года студент Санкт-Петербургского Государственного Политехнического Университета
Факультета Технической Кибернетики.
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
Знания: C++, Pascal, Delphi, MySQL, C++ Builder, HTML, CSS, JavaScript
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