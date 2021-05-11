buddan_off

Привет! 👋

﻿

Меня зовут Иван и я проектирую ui ux дизайн. Создаю умный и понятный дизайн для увеличения лояльности и продаж в вашем бизнесе, а еще я просто люблю свое дело! Я постоянно изучаю и саморазвиваюсь в дизайне, что говорит о чистом и современном результате и подходе к работе.

Плюсы работы со мной:

☝Современный, чистый дизайн, где все на своем месте

☝Я на связи, можем списаться можем поговорить голосом

☝Учитываю пожелания, погружаюсь в тему продукта, делаю конкурентоспособный дизайн

☝Четко работаю по ТЗ, НО если вдруг его не оказалось, то мы вместе составим ТЗ которое удовлетворит нас обоих

☝Работаю в Figma, Tilda, Illustrator, Photoshop

Как бонус: копирайтинг вашего текста ﻿

Этапы нашего сотрудничества:

👉Изучаю ТЗ (или составляем вместе), вы заполняете бриф

👉Согласовываем стоимость и сроки работы, подстроюсь под ваш график

👉Предоплата 50% после утверждения ТЗ, брифа, сроков

👉Реализовываю проект с любовью и заботой о вашем комфорте

👉После выполнения всей работы, правок и доработок получаю ещё 50%

👉Передаю макет, который вам понравился

👉Ну и конечно же обмен отзывами. Это важно для моего развития

АГА. А что с правками❓

Это значит, что если вас не удовлетворит моё дизайн решение, я с радостью его переделаю. Но если правка касается чего-то нового, что не было обговорено в ТЗ- это уже доработка и она оплачивается отдельно.

Верну предоплату

Конечно, мы люди, и бывает всякое. В случае непримиримых противоречий я верну предоплату.

Кошелёк

VISA – 4276 3801 6210 3050

Можем договориться о другом способе оплаты.

Пора уже писать мне…

mail: [email protected]