buddan_off

Привет! 👋
Меня зовут Иван и я проектирую ui ux дизайн. Создаю умный и понятный дизайн для увеличения лояльности и продаж в вашем бизнесе, а еще я просто люблю свое дело! Я постоянно изучаю и саморазвиваюсь в дизайне, что говорит о чистом и современном результате и подходе к работе.
Плюсы работы со мной:
☝Современный, чистый дизайн, где все на своем месте
☝Я на связи, можем списаться можем поговорить голосом
☝Учитываю пожелания, погружаюсь в тему продукта, делаю конкурентоспособный дизайн
☝Четко работаю по ТЗ, НО если вдруг его не оказалось, то мы вместе составим ТЗ которое удовлетворит нас обоих
☝Работаю в Figma, Tilda, Illustrator, Photoshop
Как бонус: копирайтинг вашего текста
Этапы нашего сотрудничества:
👉Изучаю ТЗ (или составляем вместе), вы заполняете бриф
👉Согласовываем стоимость и сроки работы, подстроюсь под ваш график
👉Предоплата 50% после утверждения ТЗ, брифа, сроков
👉Реализовываю проект с любовью и заботой о вашем комфорте
👉После выполнения всей работы, правок и доработок получаю ещё 50%
👉Передаю макет, который вам понравился
👉Ну и конечно же обмен отзывами. Это важно для моего развития
АГА. А что с правками❓
А правки бесплатно! Это значит, что если вас не удовлетворит моё дизайн решение, я с радостью его переделаю. Но если правка касается чего-то нового, что не было обговорено в ТЗ- это уже доработка и она оплачивается отдельно.
Верну предоплату
Конечно, мы люди, и бывает всякое. В случае непримиримых противоречий я верну предоплату.
Кошелёк
VISA – 4276 3801 6210 3050
Можем договориться о другом способе оплаты.
Пора уже писать мне…
mail: [email protected]