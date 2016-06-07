budilskaya81

Александра Будыльская budilskaya81

 
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер-верстальщик с опытом работы в полиграфии, художник.

В настоящий момент работаю на постоянной основе в рекламно-производственной компании дизайнером верстальщиком.

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