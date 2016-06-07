Александра Будыльская budilskaya81budilskaya81
42 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер-верстальщик с опытом работы в полиграфии, художник.
В настоящий момент работаю на постоянной основе в рекламно-производственной компании дизайнером верстальщиком.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн упаковки177 просмотров
- Дизайн упаковки318 просмотров
- Дизайн обложки книги176 просмотров
- Логотип194 просмотра
- Буклет187 просмотров
- Блокноты144 просмотра
- Листовка176 просмотров
- Обложка выпускного альбома187 просмотров
- Принт154 просмотра
- Векторный рисунок187 просмотров
- Графика144 просмотра
- Пейзажи141 просмотр