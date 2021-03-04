Веб-дизайнер

Меня зовут Ксения, я - веб дизайнер!

Создаю иллюстрации на простой обычной бумаге, а это очень хорошо помогает в создании сайтов и лендингов. Занимаюсь продуманным дизайном сайтов. Главное для меня- сделать удобный и понятный сайт для пользователей, решить проблемы вашего бизнеса с помощью правильного и современного дизайна. Работаю на платформе Figma

Есть огромное стремление работать, зарабатывать, учиться новому в сфере дизайна сайтов. Огромное желание изучать сферу дизайна.