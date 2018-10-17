Разработка сайтов «под ключ»

Мы работаем по следующему плану:

1) Разработка ТЗ, прототипирование. Техническому заданию уделяется особое внимание, так как от его содержания зависит весь ход/сроки/цена работы. Обсуждается каждая деталь, которая интересует заказчика, чтобы не было никаких недочетов в работе.

2) Дизайн и разработка макета. Внешний вид страницы прорисовывается согласно всем современным тенденциям. Большое внимание уделяется созданию WOW-эффекта на странице.

3) Верстка макета (front-end). В верстке всегда предусмотрена адаптивность и кроссбраузерность. Код пишется по методологии БЭМ, а также присутствуют комментарии.

4) Программирование (back-end). Серверная часть пишется по правилам MVC. При желании готовы установить на CMS. Для реализации всего необходимого функционала пишется чистый, нетребовательный код, содержащий комментарии.

5) Продвижение сайта, тестирование.

Телеграм: @bufore

E-mail: [email protected]