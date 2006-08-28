Полякова Елена Юрьевна
Дата рождения: 30.05.1989
Дом.тел. (812) 589-63-95
Эл.почта [email protected]
Образование
Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения
1-ый курс Факультета Вычислительных Систем и Программирования
Специализация - Прикладная Информатика В Социальной Сфере
Квалификация - Информатик
Курсы
"Компьютерные Технологии в Телекоммуникациях"
На Базе Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Архитектура ПК, ОС (Ms DOS, Ms Windows), HTML, Ms Office, Программирование на языке С++, Физика и математика с применением ПК, Internet, Информационная безопасность
Свидетельство с отличием
Опыт работы
не имею
Дополнительные сведения
Профессиональные навыки: ПК Пользователь
Компьютерные навыки: ОС (Ms DOS, Ms Windows), HTML, Ms Office, Internet, высокая скорость печати
Иностранный язык: английский - базовые знания
Деловые качества
Коммуникабельность, серьезное отношение к работе, исполнительность, аккуратность, внимательность, пунктуальность, самостоятельность.
Полякова Елена Юрьевна
Дом.тел. (812) 589-63-95
Эл.почта [email protected]