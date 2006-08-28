Полякова Елена Юрьевна

Дата рождения: 30.05.1989

Дом.тел. (812) 589-63-95

Эл.почта [email protected]

Образование

Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения

1-ый курс Факультета Вычислительных Систем и Программирования

Специализация - Прикладная Информатика В Социальной Сфере

Квалификация - Информатик

Курсы

"Компьютерные Технологии в Телекоммуникациях"

На Базе Санкт-Петербургского Государственного Университета Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Архитектура ПК, ОС (Ms DOS, Ms Windows), HTML, Ms Office, Программирование на языке С++, Физика и математика с применением ПК, Internet, Информационная безопасность

Свидетельство с отличием

Опыт работы

не имею

Дополнительные сведения

Профессиональные навыки: ПК Пользователь

Компьютерные навыки: ОС (Ms DOS, Ms Windows), HTML, Ms Office, Internet, высокая скорость печати

Иностранный язык: английский - базовые знания

Деловые качества

Коммуникабельность, серьезное отношение к работе, исполнительность, аккуратность, внимательность, пунктуальность, самостоятельность.

Полякова Елена Юрьевна

Дом.тел. (812) 589-63-95

Эл.почта [email protected]