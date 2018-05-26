UX/UI designer
Начинающий UX/UI дизайнер. Окончила курсы "Дизайнер веб-интерфейсов" на Geekbrains.
Behance: https://www.behance.net/canada97975614
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024870252888
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anastasia-tkachuk-278a2a15a/
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$4/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга