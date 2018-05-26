bugibugi18

Анастасия Ткачук bugibugi18

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
UX/UI designer

Начинающий UX/UI дизайнер. Окончила курсы "Дизайнер веб-интерфейсов" на Geekbrains. 

Behance: https://www.behance.net/canada97975614

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024870252888

VK: https://vk.com/asska97

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anastasia-tkachuk-278a2a15a/

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

igor_volkov32
Игорь 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн для сайта агрегатора ресторанов
Bootstrap
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$4/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга