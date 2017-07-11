buhfree072017

Удаленное ведение бухгалтерии. Сдача отчетности для ИП, ООО (УСН,ЕНВД, ОСНО). Декларация 3- НДФЛ. Опыт работы 15 лет

Образование высшее, специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Продвинутый пользователь ПК, программ MicrosoftOffice, Гарант, Консультант, Клиент-банк.

Владение английским языком на базовом уровне.

Бухгалтерские и финансовые услуги для организаций и ИП: ведение удаленно вашей бухгалтерии,сдача отчетности, консультации.

1) Тип налогообложения

2) Сколько сотрудников

3) Сколько операций в месяц

4) Направление бизнеса (для определения особенностей учета)

Услуги частным лицам: декларация 3-НДФЛ, консультации.

Продвинутый пользователь ПК (1С-Предприятие - Бухгалтерия (7.7.,8,3) Зарплата и Кадры.

Возможно постоянное сотрудничество - удаленно или со свободным графиком.

Несмотря на большой опыт работы в бухгалтерии ( от простого бухгалтера до главного бухгалтера), в данной профессии бухгалтера - фрилансера новичок. Поэтому возьмусь за любую работу за небольшую оплату.