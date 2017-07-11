buhfree072017

Светлана Дорохова buhfree072017buhfree072017
Образование высшее, специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
Продвинутый пользователь ПК, программ MicrosoftOffice, Гарант, Консультант, Клиент-банк.
Владение английским языком на базовом уровне.
Бухгалтерские и финансовые услуги для организаций и ИП: ведение удаленно вашей бухгалтерии,сдача отчетности, консультации.
1) Тип налогообложения
2) Сколько сотрудников
3) Сколько операций в месяц
4) Направление бизнеса (для определения особенностей учета)
Услуги частным лицам: декларация 3-НДФЛ, консультации.
Продвинутый пользователь ПК (1С-Предприятие - Бухгалтерия (7.7.,8,3) Зарплата и Кадры.
Возможно постоянное сотрудничество - удаленно или со свободным графиком.
Несмотря на большой опыт работы в бухгалтерии ( от простого бухгалтера до главного бухгалтера), в данной профессии бухгалтера - фрилансера новичок. Поэтому возьмусь за любую работу за небольшую оплату.