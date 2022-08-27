SEO-продвижение сайтов с гарантиями, контекстная реклама
- Более 11 лет опыта продвижения сайтов
- Более 500 успешно продвинутых сайтов
- Более 8 лет опыта ведения рекламных кампаний в Яндекс-Директ и Google AdWords
- Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Google AdWords, Яндекс.Метрике и Google Analytics.
Я руководитель студии интернет-маркетинга "Муравейник"
- Моя команда находится в Уфе
- Сайты на продвижении в Москве и по всей России
Это позволяет:
- Обеспечивать отличное качество
- Удерживать "уфимские" цены
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Опыт170 просмотров
- Гарантии125 просмотров
- Сертификаты Яндекса145 просмотров
- Двадцатикратный возврат вложений в контекст162 просмотра
- Пример работы псевдопользователями в VK166 просмотров
- Один из способов рекламы во ВКонтакте103 просмотра
- Рост продаж в 6 раз с SEO111 просмотров
- Яндекс.Директ для магазина платьев135 просмотров
- Сертификаты Google AdWords и Google Analytics293 просмотра
- SEO для строительных материалов138 просмотров
- Пример техники подбора семантического ядра126 просмотров
- Нефтепродукты: продвижение с нуля168 просмотров
Контекстная реклама
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Поисковые системы (SEO)
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