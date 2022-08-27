SEO-продвижение сайтов с гарантиями, контекстная реклама

- Более 11 лет опыта продвижения сайтов

- Более 500 успешно продвинутых сайтов

- Более 8 лет опыта ведения рекламных кампаний в Яндекс-Директ и Google AdWords

- Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Google AdWords, Яндекс.Метрике и Google Analytics.

Я руководитель студии интернет-маркетинга "Муравейник"

- Моя команда находится в Уфе

- Сайты на продвижении в Москве и по всей России

Это позволяет:

- Обеспечивать отличное качество

- Удерживать "уфимские" цены