builov

Андрей builov

 
38 летРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
SEO-продвижение сайтов с гарантиями, контекстная реклама

- Более 11 лет опыта продвижения сайтов 

- Более 500 успешно продвинутых сайтов 

- Более 8 лет опыта ведения рекламных кампаний в Яндекс-Директ и Google AdWords 

- Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ, Google AdWords, Яндекс.Метрике и Google Analytics. 

Я руководитель студии интернет-маркетинга "Муравейник" 

- Моя команда находится в Уфе 

- Сайты на продвижении в Москве и по всей России 

Это позволяет: 

- Обеспечивать отличное качество 

- Удерживать "уфимские" цены

Портфолио
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Контекстная реклама
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Поисковые системы (SEO)
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от $150
от 30 дней
нет рейтинга