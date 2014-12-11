Backend программист

Из личных качеств: Быстро обучаем новым технологиям, умею разбираться в чужом коде, могу без труда корректировать "почерк" для соответсвия кодинг стайлу(в принципе код пишу по рекомендуемому Zend`ом кодинг стайлу), умею работать в команде а также в паре над одной задачей, при решении интересных задач никогда не вижу ограничения в виде 8 часов в день и без проблем могу их продолжать решать.

Занимаюсь разработкой приложений на PHP 4 года, их которых 2 года являются официальным стажем по ТК. Что касается версий: основной версией на которой пришлось много работать является 5.2, на 5.3 - 5.4 разрабатывал меньше(знаю новые фишки, но не все активно использую, например не приходилось использовать trait`s).

Из популярных фрэймворков использовал в основном ZendFramework 1(3 года назад) и последние 6 месяцев использую в своих разработках ZendFramework 2.

MySQL опять же основная СУБД, с которой работаю по настоящее время. Есть опыт оптимизации SQL запросов на уровне построения индексов, изменения архитектуры хранения(на уровне настроек сервера не умею).

MongoDB работаю с ней около 6 месяцев. Гораздо меньше знаю чем о MySQL, но умею делать простые выборки, вставки, обновления, а также оптимизировать элементарные вещи(индексы, наиболее подходящая структура для дальнейших условий выборок). В целом очень нравиться концепция NoSQL и хочу в этом направлении развиваться.

Использовал в своих разработках систему очередей RabbitMQ, не сказать что все знаю, использовал, на мой взгляд, только базовые её возможности на одном сервере(никакой распределенности).

Также немного работал с ElasticSearch, правда работа была в режиме "а как быстро работает для требуемой задачи", в последствии от нее отказался в пользу MongoDB.

В качестве кэша в PHP бэкэндах всегда использовал Memcached.

Хорошо владею набором XML/XPath/XSLT, в связи с тем что на текущей работе конфигурационные файлы разрабатываемых виджетов имеют формат XML, а шаблонизация реализуется за счет XSLT(формируемые модели данных также XML).

Хорошо знаю JavaScript. Конечно в основном использую jQuery, jQuery UI. А также пишу jQuery UI виджеты, для лучшего разделения кода и достижения независимости.

Что касается крупных административных интерфейсов, то тут во всей красе использую ExtJS 4+. На текущей работе реализовал таких не мало. Считаю что ExtJS это достойное решение написания адм. интерфейсов. На нем получается по времени гораздо быстрее, чем нативно все каждый раз с нуля писать. Конечно порог входа в него большой, но я его уже преодолел)

HTML/CSS верстать умею, но не идеально. Если что то где-то поправить, или сверстать страницу в рамках уже готового сайта могу, если верстать с нуля то дается тяжело и не считаю что могу себя называть "свободным верстальщиком".

Имеется опыт работы с Linux системами, в частности установка/настройка php, php-fpm, nginx, apache, Mysql, MongoDB, ElasticSearch, RabbitMQ. Все приходилось делать для разработки, не для боевого использования.

Изучал программирование на Java под Android 2.2+ и разрабатывал небольшое приложение (и серверную часть на PHP для него). К сожаление само приложение не было доделано и как следствие выложено на Google.Play. Но мне понравилось и планирую развиваться в этом направлении.

Из систем контроля версий работал с SVN, GIT. Последняя является основной и приоритетной. По SVN так вышло что с нее начал.