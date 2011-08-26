buka89ok

Александр buka89ok

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Web-Programming, Programming, Design

HTML, CSS, PHP, MySQL, Delphi, C#, Java SE, Flash, AJAX

iShop: OctoberShop - Продажа электроники http://octshop.ru

iStudio: OctoberStudio - Создание движка http://mrbuka.ru

Контактный email магазина [email protected]

Контактный email студии [email protected]

PHPMySQLHTMLCSSDelphiAjax