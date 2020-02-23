Обработаю ваши фотографии быстро и качественно.
Что выходит в обработку:
1) Цветокоррекция
2) Чистка лица, удаление дефектов
3) Убираю ненужные детали, если требуется
4) Вставка нужного фона, если требуется
Что вы получаете в итоге:
10 Фото в формате PSD (формат для Фотошопа - можно открыть и посмотреть, что было сделано и внести свои правки, не испортив качество фотографии)
2) Фото в формате JPG
3) Правки могут вносятся по требованию клиента
Что требуется от вас?
1) Фотографии для обработки
2) Четкое описание заказа
3) Обратная связь для корректировки и доведения заказа до совершенства
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