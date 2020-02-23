Обработаю ваши фотографии быстро и качественно.

Что выходит в обработку:

1) Цветокоррекция

2) Чистка лица, удаление дефектов

3) Убираю ненужные детали, если требуется

4) Вставка нужного фона, если требуется

Что вы получаете в итоге:

10 Фото в формате PSD (формат для Фотошопа - можно открыть и посмотреть, что было сделано и внести свои правки, не испортив качество фотографии)

2) Фото в формате JPG

3) Правки могут вносятся по требованию клиента

Что требуется от вас?

1) Фотографии для обработки

2) Четкое описание заказа

3) Обратная связь для корректировки и доведения заказа до совершенства