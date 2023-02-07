bulatsuyundukov

Сертифицированный авитолог

Сертифицированный Авитолог , проходил обучение в центральном офисе в Авито, опыт работы более 3-х лет, ввел следующие проекты : Автозапчасти, Услуги грузчиков, Вакансии, Аппараты для косметологии, Мягкая мебель, Производственные Ангары, Юридические услуги, Вакансии в таксопарк, Кованые изделия, Вентиляционное оборудование, Вакансии на производство, Сельхоз техника, Лакокрасочные материалы.

Большой опыт проведения рекламных компаний на Авито , работаю с любыми бюджетами.

Так же обучаю ваш персонал по работе на площадке