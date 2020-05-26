Профессиональное озвучивание рекламы, роликов, литературных произведений. Монтаж. Изготовление аудио продукции.
Образование: Высшее актерское.
Стаж работы: на радио более 20 лет.
Виды деятельности: Профессиональное производство аудио и видео рекламы.
В том числе озвучивание книг, спектаклей, автоответчиков, инструкций и т.д.
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Портфолио
- Автоответчик85 просмотров
- Видео ролик80 просмотров
- Игровой ролик84 просмотра
- Аудио-рассказ84 просмотра
- Информационный ролик105 просмотров
- Джингл-пропевка94 просмотра