bulavin-radio

Вячеслав bulavin-radio

 
53 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональное озвучивание рекламы, роликов, литературных произведений. Монтаж. Изготовление аудио продукции.

Образование: Высшее актерское. 

Стаж работы: на радио более 20 лет. 

Виды деятельности: Профессиональное производство аудио и видео рекламы.

В том числе озвучивание книг, спектаклей, автоответчиков, инструкций и т.д. 

Портфолио