Профессиональное озвучивание рекламы, роликов, литературных произведений. Монтаж. Изготовление аудио продукции.

Образование: Высшее актерское.

Стаж работы: на радио более 20 лет.

Виды деятельности: Профессиональное производство аудио и видео рекламы.