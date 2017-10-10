Есть сайт, после моего перевода, перестала правильно отображаться панель, сил разбираться больше нет и хочеться спать. Почему то не добавляються класс, именно на одном языке, хз почему.
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Есть сайт, после моего перевода, перестала правильно отображаться панель, сил разбираться больше нет и хочеться спать. Почему то не добавляються класс, именно на одном языке, хз почему.
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