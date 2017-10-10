bulchik

Александр Боровков bulchik

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Задание кто понимает структуру опенкар

    Есть сайт, после моего перевода, перестала правильно отображаться панель, сил разбираться больше нет и хочеться спать. Почему то не добавляються класс, именно на одном языке, хз почему.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создания YML

    Доброго времени суток. Есть сайт на пром.юа, нужно от туда вытянуть данные в формате yml для розетки по таким критериям: 1. Прайс должен быть не файлом, а динамической ссылкой на файл, по которой будет проходить синхронизация. 2. Порядок ...

    Карточки товаров
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать отправку почты

    Добрый. Задача очень проста, так как я не программист, хочу что бы мне помогли с этой задачей. Есть html страничка(http://successfull.kiev.ua/) с скриптами явы, на ней уже сделана отправка почты, мне нужно что бы она работала и отправляла ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Задание кто понимает структуру опенкар
Не первое сотрудничество, четкая задача, быстрая оплата. Все время на связи и отвечает на уточнения. Приятно было поработать.
Все ровненько, сделал больше чем я хотел,помог обьяснил. Кто хочет спать по ночам, а не лазить в коде в поисках ошибки, рекомендую))
Ответный отзыв
madik2005
Илья 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сделать отправку почты
Коммуникабельный заказчик, четкое тз и конкретные пожелания. Оплата в срок и как договаривались! Рекомендую!
Goood
Ответный отзыв