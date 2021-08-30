bulgakova_anneta

Анна Булгакова bulgakova_annetabulgakova_anneta
Мой подход :
Я считаю, что перемены должны быть быстрыми и ощутимыми. Я не верю в работу над собой «годами».
Сертифицированный коуч (ICF) и тренер
Владелица модельного агентства Diamond Models
Тренер Бизнес-молодость Украина
Преподавала в университете им Т.Г. Шевченка
Прошла 70+ обучающих программ
Работала с компаниями :
Vovk, Voronin, Samsung, WTECH, Obagi_ua, S4ASTIE, Vitto rossi, Ukraninan Fashion Week, 95 квартал,, Шахтер, WTECH, Наталья Могилевская, Conte, Andre Tan, Estel, McDonald’s, Новый канал и др.
Основные образования :
Международная интегральная коучинг школа, ICF, тренер Алла Задепровская
Профессиональный коуч, сертификация PCC тренер Ицхак Пинтосевич
Школа тренеров АС, тренер Алена Сысоева
Метод Сильва, Методология и психология преподавания, Конфликтология, тренер И.Гусева
НЛП практик - Алуника Добровольская
Какие техники я использую в работе?
Классический коучинг
Тренинг - даю специальные упражнения и обязательные домашние задания
Метафорические карты
Техники работы с убеждениями
Медитации
Духовные практики
Дневники
Ежедневная отчетность