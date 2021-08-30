bulgakova_anneta

Коуч, тренер

Мой подход :

Я считаю, что перемены должны быть быстрыми и ощутимыми. Я не верю в работу над собой «годами».

Сертифицированный коуч (ICF) и тренер

Владелица модельного агентства Diamond Models

Тренер Бизнес-молодость Украина

Преподавала в университете им Т.Г. Шевченка

Прошла 70+ обучающих программ

Работала с компаниями :

Vovk, Voronin, Samsung, WTECH, Obagi_ua, S4ASTIE, Vitto rossi, Ukraninan Fashion Week, 95 квартал,, Шахтер, WTECH, Наталья Могилевская, Conte, Andre Tan, Estel, McDonald’s, Новый канал и др.

Основные образования :

Международная интегральная коучинг школа, ICF, тренер Алла Задепровская

Профессиональный коуч, сертификация PCC тренер Ицхак Пинтосевич

Школа тренеров АС, тренер Алена Сысоева

Метод Сильва, Методология и психология преподавания, Конфликтология, тренер И.Гусева

НЛП практик - Алуника Добровольская

Какие техники я использую в работе?

Классический коучинг

Тренинг - даю специальные упражнения и обязательные домашние задания

Метафорические карты

Техники работы с убеждениями

Медитации

Духовные практики

Дневники

Ежедневная отчетность