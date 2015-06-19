bulgakova_irina

Ирина bulgakova_irina

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работа с текстами: быстро, легко, неординарно!

- Любая работа с печатным словом - написание оригинальных текстов (тематические статьи, заметки, новости, обзоры, речи и т.д.), наполнение сайтов, переводы (немецкий язык)? создание контента....

- Гарантирую быстрое и качественное выполнение работы, творческий подход к заказу!

- Образование - высшее филологическое. Большой опыт работы журналистом на телевидении

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Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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