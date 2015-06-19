Работа с текстами: быстро, легко, неординарно!
- Любая работа с печатным словом - написание оригинальных текстов (тематические статьи, заметки, новости, обзоры, речи и т.д.), наполнение сайтов, переводы (немецкий язык)? создание контента....
- Гарантирую быстрое и качественное выполнение работы, творческий подход к заказу!
- Образование - высшее филологическое. Большой опыт работы журналистом на телевидении
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга