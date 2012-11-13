Журналист, автор - копирайтер предлагает свои услуги

Журналист, автор - копирайтер предлагает свои услуги для хорошего печатного издания или новостного аналитического портала.

Член Международной федерации журналистов http://www.ifj.org/en с 2008 года.

Мониторинг прессы и интернета, аналитические статьи по горячим темам.

Подготовка актуальных видеорепортажей из региона (Балканы и Восточная Европа)

Темы (политика, экономика, общество, социалка, происшествия, развлечения и др.).

Нейминг, создание рекламных слоганов

Редакция и коррекция статей и материалов других авторов.

Авторские материалы по темам 15000-20000 знаков в сутки.

Интернет выделенка 100 мБит.

Работоголик.

FREELANCE only (bulgariainside()mail.ru)

Частичка обо мне. Более сотни статей в различных печатных (журналы – Директор, Огонек, Эксперт, Деньги, Промышленный Вестник и другие) и интернет изданиях существуют и живут. Наиболее интересные на мой взгляд тут - посмотрите сами

статья "Виртуальный джихад" - http://modus-agendi.org/articles/221

статья "ВНЖ в Болгарии - просто и легко" - http://www.emigrazia.ru/country/bulgaria/243

статья "Страна где любят нас" - http://www.emigrazia.ru/country/bulgaria/250

статья "На пенсию в Болгарию" (Огонек) - http://www.ogoniok.com/4943/18

мои книги (изд-во «Питер» )на http://piter.com/e-shop/author/162482/A24025/

мои книги (изд-во «Сиела» ) на болгарском- http://www.expert.bg/book_125298

я в библиотеке Мошкова - http://world.lib.ru/editors/u/ushakow_i_i/

я на ПРОЗА.РУ http://www.proza.ru/avtor/bizplanner

Имею собственные сообщества в Живом Журнале (15000 читателей)

http://rusfreelancers.livejournal.com

http://property-bg.livejournal.com

http://business-for-sa.livejournal.com

http://mininvest.livejournal.com

http://booksamizdat.livejournal.com

И мои блоги (5000 читателей)

http://eurobusiness.livejournal.com

http://ushakoff.wordpress.com

http://blogs.ruvr.ru/users/2606723/profile