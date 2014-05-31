Необходимо разработать фирменную визитку для дизайн студии. Можно что-то почерпнуть из шаблона сайта либо сделать что-то свое. Приветствуются визитки с прозрачными фоном, либо необычной формы. Вообщем, рассмотрю все предложения. [url=http://dievans.com]сайт, для которого нужны визитки[/url]
- Дизайн продукции18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Имеется готовый сайт на html. Его нужно перенести на любую CMS, т.е. грубо говоря "натянуть шаблон" на любой движок. По функционалу должно быть все просто, ибо обычный сайт визитка. Никакие навороты не нужны. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ситуация показана на скриншоте: 1. Как есть сейчас ---> 2. Как нужно сделать. Там где "ссылка 1 и т.д.", предполагается что эти страницы будут создаваться в админке opencart'a прошу указывать сроки и цену. спасибоИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть лендинг, есть несколько форм заказа. Есть даже кое-какой скрипт. Нужно сделать так, что бы отправлялись сообщения с них. Просьба указывать срок и цену обязательно!!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется скрипт обратной связи. Проблема в том, что не отправляются сообщения. Имеется непосредственно сам скрипт! Нужно его чуть подшамать, что б все было ок. Сайт на html страницах. Указывайте сроки и цену обязательно!!Веб-программирование15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Имеется готовая форма обратной связи на сайте, нужно только сделать так, что бы отправлялись сообщения. Прикрепляю скрин формы. Указывайте сроки и цену обязательно!!Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть макет визитки (не psd, а обычная картинка) нужно сделать нормальный макет в psd (скажем прямо, что тупо перерисовать) и заменить несколько слов на ней. прикрепляю картинку, указывайте сроки и цену обязательно!!!Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть достаточное количество предложений на юридическую тематику. Предложения простые, но требуют профессионального перевода. Нужно перевести на английский язык. Переводчики типа гугла или промта не подходят. Должны быть правильно переведены с учетом всех правил. Прикрепляю архив ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад