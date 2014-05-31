bulkin137

Виталий bulkin137

 
32 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка визиток для студии

    Необходимо разработать фирменную визитку для дизайн студии. Можно что-то почерпнуть из шаблона сайта либо сделать что-то свое. Приветствуются визитки с прозрачными фоном, либо необычной формы. Вообщем, рассмотрю все предложения. [url=http://dievans.com]сайт, для которого нужны визитки[/url]

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести сайт на CMS

    Добрый день! Имеется готовый сайт на html. Его нужно перенести на любую CMS, т.е. грубо говоря "натянуть шаблон" на любой движок. По функционалу должно быть все просто, ибо обычный сайт визитка. Никакие навороты не нужны. ...

    HTMLСайт-визитка
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавить блок в OpenCart

    Ситуация показана на скриншоте: 1. Как есть сейчас ---&gt; 2. Как нужно сделать. Там где "ссылка 1 и т.д.", предполагается что эти страницы будут создаваться в админке opencart'a прошу указывать сроки и цену. спасибо

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проблема со скриптом обратной связи

    Имеется скрипт обратной связи. Проблема в том, что не отправляются сообщения. Имеется непосредственно сам скрипт! Нужно его чуть подшамать, что б все было ок. Сайт на html страницах. Указывайте сроки и цену обязательно!!

    HTML
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт обратной связи

    Добрый день. Имеется готовая форма обратной связи на сайте, нужно только сделать так, что бы отправлялись сообщения. Прикрепляю скрин формы. Указывайте сроки и цену обязательно!!

    Форма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовать визитку

    Есть макет визитки (не psd, а обычная картинка) нужно сделать нормальный макет в psd (скажем прямо, что тупо перерисовать) и заменить несколько слов на ней. прикрепляю картинку, указывайте сроки и цену обязательно!!!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно перевести предложения (ru--> en)

    Есть достаточное количество предложений на юридическую тематику. Предложения простые, но требуют профессионального перевода. Нужно перевести на английский язык. Переводчики типа гугла или промта не подходят. Должны быть правильно переведены с учетом всех правил. Прикрепляю архив ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Перенести сайт на CMS
Хороший заказчик, оплата вовремя, четкое понятное задание, всем советую
Отличный фрилансер. Работа выполнена качественна и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить скрипт обратной связи на лендинге
Сотрудничеством с Виталием остался доволен. Четко поставленная задача, постоянная связь и моментальная оплата. Рекомендую!
все отлично. рекомендую!
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
$2
10 баллов
10 лет назад
Скрипт обратной связи
Отличный клиент! Четкое техническое задание, оплата в срок. Работать одно удовольствие!
все ок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Ghafourian
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужно перевести предложения (ru--> en)
Замечательный заказчик, рекомендую к сотрудничеству
все отлично. она молодец)
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Перерисовать визитку
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
все отлично, работа сделана качественно и быстро!
Ответный отзыв