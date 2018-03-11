bulochka_dmg

Олег bulochka_dmg

 
29 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend & Python Developer

Верстаю сайты как на чистом html5 + css3 + js , так же использую фреймворки Bootstrap 4, grid . Пишу код на python 3 с использованием множества библиотек под различные задачи (парсеры , создание ботов, аналитика данных). Отношусь к проектам с большой ответственностью и поддерживаю работоспособность после завершения .

JavascriptPythonHTMLBootstrap
Отзывы заказчиков
ravlexx
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
2 балла
6 лет назад
Нужно сверстать копию страницы
Безответственный человек. Взялся за работу, написал что почти готово и после этого перестал выходить на связь. Не рекомендую данного исполнителя.