bulochka_dmg

Frontend & Python Developer
Верстаю сайты как на чистом html5 + css3 + js , так же использую фреймворки Bootstrap 4, grid . Пишу код на python 3 с использованием множества библиотек под различные задачи (парсеры , создание ботов, аналитика данных). Отношусь к проектам с большой ответственностью и поддерживаю работоспособность после завершения .
Отзывы заказчиков
$8
2 балла
6 лет назад
Безответственный человек. Взялся за работу, написал что почти готово и после этого перестал выходить на связь. Не рекомендую данного исполнителя.