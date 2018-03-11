bulochka_dmg

Frontend & Python Developer

Верстаю сайты как на чистом html5 + css3 + js , так же использую фреймворки Bootstrap 4, grid . Пишу код на python 3 с использованием множества библиотек под различные задачи (парсеры , создание ботов, аналитика данных). Отношусь к проектам с большой ответственностью и поддерживаю работоспособность после завершения .