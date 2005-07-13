bumazhnaya

Райтер, копирайтер, ассистент, ивент-менеджер, писатель.

Здравствуйте! Меня зовут Полина, мне тринадцать лет.

Буквы, слоги, точки, запятые - моя страсть! Игра слов приносит мне огромное удовольствие и составлять продающие, уникальные, интересные и запоминающиеся тексты мне даётся легко, я это люблю.

В школе отличница. Меня ценят за креатив, яркость, а ещё безупречную грамотность. Являюсь призером многих олимпиад по русскому языку и литературе.

Почему бы мне не приносить людям пользу, так ещё и получать за это немного денег? Чудесно! Поэтому я здесь.

Закончила музыкальную, художественную и школу искусств, что говорит о моей практичности, усердии, трудолюбии и, возможно, целеустремлённости.

Занимаюсь фотографией, написанием сценариев, стихов, прозы. Ставлю различные спектакли, организовываю ивенты. Веду обширную общественную жизнь и имею высокие, яркие позиции, которые хочу доносить до людей.

Жду преложения, которые смогут меня по настоящему зажечь и вдохновить :)