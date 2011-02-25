buravchik

Дмитрий buravchik

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Опыт работы более 2х лет.

Валидная, поддерживаемая всеми браузерами верстка сайтов + Internet Explorer 6.

Блочная верстка, чистый и легкочитаемый код. Большой опыт работы по созданию шаблонов для CMS Joomla 1.5. Во время выполнения проекта всегда на связи, любым удобным для вас способом.

Отзывы заказчиков

audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта + верстка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
нет рейтинга