Опыт работы более 2х лет.

Валидная, поддерживаемая всеми браузерами верстка сайтов + Internet Explorer 6.

Блочная верстка, чистый и легкочитаемый код. Большой опыт работы по созданию шаблонов для CMS Joomla 1.5. Во время выполнения проекта всегда на связи, любым удобным для вас способом.