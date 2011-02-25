Опыт работы более 2х лет.
Валидная, поддерживаемая всеми браузерами верстка сайтов + Internet Explorer 6.
Блочная верстка, чистый и легкочитаемый код. Большой опыт работы по созданию шаблонов для CMS Joomla 1.5. Во время выполнения проекта всегда на связи, любым удобным для вас способом.
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
нет рейтинга