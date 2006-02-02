Ось все про мене:

Привіт, я Макс.

Кваліфікований і креативний веб-дизайнер, який шукає можливість використати свій досвід у веб-дизайні та базові знання про моушн-дизайн для створення візуально привабливих і зручних веб-сайтів. Вільне володіння англійською мовою на рівні B1-B2, що дозволяє ефективно спілкуватися з клієнтами та колегами.

Навички:

Веб-дизайн: досвідчений у розробці візуально привабливих і зручних веб-сайтів, які відповідають вимогам і цілям клієнтів. Чітке розуміння принципів адаптивного дизайну та стандартів зручності використання.

Adobe Photoshop: Великий досвід у створенні та обробці графіки, оптимізації зображень для використання в Інтернеті та створенні візуально привабливих макетів веб-сайтів.

Motion Design: базові знання принципів моушн-дизайну, зокрема використання Adobe After Effects для створення анімованих елементів для проектів.

Дизайн UX/UI: знайомство з принципами дизайну, орієнтованого на користувача, структуруванням, створенням прототипів і проведенням досліджень користувачів для покращення загального досвіду користувача.

Тайм-менеджмент: організований і здатний керувати проектами, дотримуючись дедлайнів і виконуючи високоякісну роботу.

мови:

Англійська: середній (рівень B1-B2)

Українська: Ідеально

Російська: Ідеально