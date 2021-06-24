burdulenkovalera

Front-end
Верстаю любые макеты на HTML5, владею JavaScript, jQuery и CSS3 для создания анимационных эффектов в 60FPS. Работаю с адаптивностью(в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.
Back-end
Основной язык программирования PHP.
Занимаюсь интернет магазинами. Делаю всё:
Авторизацию по соц. сетям;
Поиск товаров;
Сортировка по цене.
Все проэкты разрабатываю с повышеным уровнем безопасности: защита от SQL инъекций.
CMS:
Wordpress, Opencard 3, Moguta
В будущем собираюсь изучать Node.js , фреймворки JS и Python