burdulenkovalera

Front-end

Верстаю любые макеты на HTML5, владею JavaScript, jQuery и CSS3 для создания анимационных эффектов в 60FPS. Работаю с адаптивностью(в том числе принцип Mobile First), при этом всё оптимизировано и следует правилам семантики.

Back-end

Основной язык программирования PHP.

Занимаюсь интернет магазинами. Делаю всё:

Авторизацию по соц. сетям;

Поиск товаров;

Сортировка по цене.

Все проэкты разрабатываю с повышеным уровнем безопасности: защита от SQL инъекций.

CMS:

Wordpress, Opencard 3, Moguta

В будущем собираюсь изучать Node.js , фреймворки JS и Python