Консультации по выбору оборудования под определенные задачи (сетевое оборудование, сервера, сервера для 1С и т.д.)

Сборка узлов связи, организация серверных комнат

Описание сервисов, составление инструкций

Настройка серверов (ОС, роли, сервисы, базы данных, системы мониторинга и удаленного доступа, резервное копирование и т.д.)

Настройка сетевого оборудования (объединение филиалов, удаленный доступ - vpn, сигментация сетей vlan, firewall и т.д.)

Не занимаюсь выездами на дом, ремонтами принтеров, заправкой картриджей, установкой пиратского ПО (если нужно установить что то нелицензионное то данные работы не ко мне).