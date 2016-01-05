Дизайнер интерьера, художник

Дизайн интерьеров жилых и общественныхпомещений,в т.ч.проектирование частных

домов(коттеджей).Успешная работа с заказчиком, понимание стиля, функциональный

подход, возможность экономного воплощения творческой идеи.-Весь пакет необходимойтехнической документации (планы, схемы, развертки и др.); -Стилевоерешение, 3D – визуализация( 3Dmax);-Авторское сопровождение;-Декорированиеинтерьера, настенная роспись;-Подбормебели и аксессуаров (разработка и изготовление индивидуальной мебели);Возможныотдельные виды услуг, по необходимости.