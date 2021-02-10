Ищу работу удалённо, администратор онлайн-проектов, контент менеджер
Привет, я новичок в сфере фриланса, в данный момент я ещё обучаюсь, но уже сейчас я могу сделать : Лендинг регистрации на вебинар, вебинарную воронку, лендинг на платформе Тильда.
Сделать базовые настройки ГетКурс, и создать вам школу онлайн на базе Геткурс.
Так же я являюсь контент-менеджером интернет магазина, занимаюсь я поиском фотографии товара в интернете, наполненение сайта товаром, Заполнение карточки товара, а так же Редактирование
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