Ищу работу удалённо, администратор онлайн-проектов, контент менеджер

Привет, я новичок в сфере фриланса, в данный момент я ещё обучаюсь, но уже сейчас я могу сделать : Лендинг регистрации на вебинар, вебинарную воронку, лендинг на платформе Тильда.

Сделать базовые настройки ГетКурс, и создать вам школу онлайн на базе Геткурс.

Так же я являюсь контент-менеджером интернет магазина, занимаюсь я поиском фотографии товара в интернете, наполненение сайта товаром, Заполнение карточки товара, а так же Редактирование