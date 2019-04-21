Новое небольшое бюро дизайна и архитектуры.

Основной состав бюро - два профессиональных архитектора с опытом работы над проектированием жилых и общественных зданий, созданием жилых и общественных интерьеров, благоустройством городских пространств.

Ведем совместную работу со смежными организациями при инженерном проектировании, проектировании конструкций, дендрологии и т.д.

За 2017 год реализовались или находятся в завершающей стадии реализации следующие проекты:

- Спа салон в Ельцин центре в г. Екатеринбурге

- благоустройство территории бизнес-центра Ситидел в г. Москва

- интерьер 3х комнатной квартиры в Калуге

- проект частного дома в Истринском районе

Мы ведем проект от эскизного проекта до реализации. Основные этапы проектирования:

I. Концепция

Визуализации, планировочные решения

II. Эскизный Проект

Визуализации, основные чертежи, укрупненная смета

III. Рабочий проект

Рабочие чертежи, Смежные проекты, сметы и спецификации

Подробно о том какой состав чертежей и работ подойдет вашему проекту можем рассказать если вы к нам обратитесь за консультацией!