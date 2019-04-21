Основной состав бюро - два профессиональных архитектора с опытом работы над проектированием жилых и общественных зданий, созданием жилых и общественных интерьеров, благоустройством городских пространств.
Ведем совместную работу со смежными организациями при инженерном проектировании, проектировании конструкций, дендрологии и т.д.
За 2017 год реализовались или находятся в завершающей стадии реализации следующие проекты:
- Спа салон в Ельцин центре в г. Екатеринбурге
- благоустройство территории бизнес-центра Ситидел в г. Москва
- интерьер 3х комнатной квартиры в Калуге
- проект частного дома в Истринском районе
Мы ведем проект от эскизного проекта до реализации. Основные этапы проектирования:
I. Концепция
Визуализации, планировочные решения
II. Эскизный Проект
Визуализации, основные чертежи, укрупненная смета
III. Рабочий проект
Рабочие чертежи, Смежные проекты, сметы и спецификации
Подробно о том какой состав чертежей и работ подойдет вашему проекту можем рассказать если вы к нам обратитесь за консультацией!
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