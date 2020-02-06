Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь автоматизацией процессов в образовательных проектах, а также делаю сайты на Тильде.

Я могу:

разработать одностраничный/многостраничный сайт на платформе Tilda , сделаю сайт-визитку

настроить платформу GetCource и администрировать ее

настроить вебинарную комнату для живого вебинара или автовебинара (использую Бизон365, GetCource, OBS)

настроить авторассылки в мессенджерах, email

сделать чат-бот через мессенджеры

сделать красивую и понятную презентацию, которая дополнит Ваш вебинар