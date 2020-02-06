burova

Анастасия burova

 
39 летРоссия/Курск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь автоматизацией процессов в образовательных проектах, а также делаю сайты на Тильде. 

Я могу:

  • разработать одностраничный/многостраничный сайт на платформе Tilda , сделаю сайт-визитку
  • настроить платформу GetCource и  администрировать ее
  • настроить вебинарную комнату для живого вебинара или автовебинара (использую Бизон365, GetCource, OBS)
  • настроить авторассылки в мессенджерах, email
  • сделать чат-бот через мессенджеры
  • сделать красивую и понятную презентацию, которая дополнит Ваш вебинар
Контакты, портфолио и дополнительная информация по ссылке  http://burovaaa.tilda.ws
TildaСайт-визиткаЧат-ботМногостраничный сайт