Меня зовут Анастасия. Я занимаюсь автоматизацией процессов в образовательных проектах, а также делаю сайты на Тильде.
Я могу:
- разработать одностраничный/многостраничный сайт на платформе Tilda , сделаю сайт-визитку
- настроить платформу GetCource и администрировать ее
- настроить вебинарную комнату для живого вебинара или автовебинара (использую Бизон365, GetCource, OBS)
- настроить авторассылки в мессенджерах, email
- сделать чат-бот через мессенджеры
- сделать красивую и понятную презентацию, которая дополнит Ваш вебинар
Действие аккаунта приостановлено!