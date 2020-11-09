Редактор/корректор текстов различных стилей. Проверка и оформление с точки зрения орфографии, пунктуации, лексики, грамматики, чувства стиля.

Приветствую посетителя моего профиля!

Меня зовут Оля, и я хочу предложить Вам свои услуги профессионального редактора.

▪Обладаю природной грамотностью, люблю работать с текстом, редактирую с удовольствием, результативно и качественно!

▪Цену согласовываем индивидуально, исходя из временных ресурсов (сроков), объема работы (чаще зависит от количества знаков), уровня текста.

▪Вы можете заказать у меня для редактирования любой текст: художественный/научный/публицистический/официально-деловой (статьи, рассказы, книги, стихи, курсовые, сочинения, рефераты и т.д.).

▪Правлю текст с точки зрения грамматики, орфографии, пунктуации, стилистики.

▪Также могу направить Вас идейно/убрать/добавить слова в тексте, сделать смысловой разбор.

❗Важно: проживаю в Лос-Анджелесе, что несомненно пойдёт Вам на пользу. Поэтому в сроках необходимо учитывать часовой пояс (-11 ч).