burshinchik

Приветствую! Ищем толкового верстальщика, который сможет воплотить в жизнь очень не простой слайдер. ([url=http://clip2net.com/s/3qxljjr]http://clip2net.com/s/3qxljjr[/url]) ТЗ: [list=1][*]Слайдер должен занимать весь первый экран монитора (как на данном сайте http://fastortheme.com/) и одинаково отображаться во всех мониторах до 1200px. (т.е. сохранять свои пропорции [url=http://clip2net.com/s/3qxljjr]http://clip2net.com/s/3qxljjr[/url][url=http://clip2net.com/s/3qxljjr][/url])[*]Вокруг ...