Вёрстка:

традиционная, div+css,

всё кросс-броузерное

есть понятие о юзабилити

фреймы не делаю по идейным соображениям :)

Опыт: около 1.5 лет

DHTML, JavaScript:

хорошее общее владение, DOM, AJAX

Опыт: около 1 года

PHP:

общие знания, ООП, Smarty, не боюсь чужого кода

стандартные скрипты (CMS, форумы и т.д) знаю плохо, в основном пишу с нуля,

но при надобности могу быстро разобраться

Опыт: около 1 года

MySQL:

общие знания

не самый сильный мой профиль, но там, где полная оптимизация не совсем критична

(мелкие/средние базы) - могу работать

Опыт: около 1 года

AJAX:

уже писал выше, но по-моему эта технология заслуживает отдельной строки

-неплохое понимание "философии" технологии

-движок пишу конкретно под проект, т.е. всё максимально оптимизируется

Опыта пару месяцев. А у кого намного больше? Кроме Гугловских программистов, конечно :)

Безопасность:

пишу с защитой от основных типов атак (sql-инъекции, XSS и т.д.)

Работа с проектом на хосте:

установка, robots.txt, .htaccess, и т.д.

Другое:

хороший английский - спецшкола, тех. язык, перевод без словаря