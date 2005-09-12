Вёрстка:
традиционная, div+css,
всё кросс-броузерное
есть понятие о юзабилити
фреймы не делаю по идейным соображениям :)
Опыт: около 1.5 лет
DHTML, JavaScript:
хорошее общее владение, DOM, AJAX
Опыт: около 1 года
PHP:
общие знания, ООП, Smarty, не боюсь чужого кода
стандартные скрипты (CMS, форумы и т.д) знаю плохо, в основном пишу с нуля,
но при надобности могу быстро разобраться
Опыт: около 1 года
MySQL:
общие знания
не самый сильный мой профиль, но там, где полная оптимизация не совсем критична
(мелкие/средние базы) - могу работать
Опыт: около 1 года
AJAX:
уже писал выше, но по-моему эта технология заслуживает отдельной строки
-неплохое понимание "философии" технологии
-движок пишу конкретно под проект, т.е. всё максимально оптимизируется
Опыта пару месяцев. А у кого намного больше? Кроме Гугловских программистов, конечно :)
Безопасность:
пишу с защитой от основных типов атак (sql-инъекции, XSS и т.д.)
Работа с проектом на хосте:
установка, robots.txt, .htaccess, и т.д.
Другое:
хороший английский - спецшкола, тех. язык, перевод без словаря