buryakkarina

HTML- верстка Занимаюсь HTML-вёрсткой сайтов. Мои профессиональные навыки: ● HTML: - адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная верстка - Pixel Perfect верстка - доступность сайта - именование классов по методологии БЭМ ● CSS и владение препроцессором SASS/SCSS ● Работа с системой cборки Gulp ● Добавление интерактива (попапы, слайдеры, карусели и т.п), написание скриптов, внедрение библиотек ● Верстка адаптивных email-писем. Отношусь к работе с полной ответственностью и вовлечённостью. Ссылка на гитхаб - https://github.com/KarinaBu КОНТАКТЫ: Телеграм: @karina_buriak Email: [email protected] phone: +7 921-592-55-55

Я против войны в Украине !