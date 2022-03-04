buryakkarina

HTML- верстка
Занимаюсь HTML-вёрсткой сайтов.
Мои профессиональные навыки:
● HTML:
- адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная верстка
- Pixel Perfect верстка
- доступность сайта
- именование классов по методологии БЭМ
● CSS и владение препроцессором SASS/SCSS
● Работа с системой cборки Gulp
● Добавление интерактива (попапы, слайдеры, карусели и т.п), написание скриптов, внедрение библиотек
● Верстка адаптивных email-писем.
Отношусь к работе с полной ответственностью и вовлечённостью.
Ссылка на гитхаб - https://github.com/KarinaBu
КОНТАКТЫ:
Телеграм: @karina_buriak
Email: [email protected]
phone: +7 921-592-55-55
Я против войны в Украине!