buryakkarina

Карина buryakkarina

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
HTML- верстка

Занимаюсь HTML-вёрсткой сайтов.

Мои профессиональные навыки:

● HTML:

- адаптивная, семантическая, валидная, кроссбраузерная верстка

- Pixel Perfect верстка

- доступность сайта

- именование классов по методологии БЭМ

● CSS и владение препроцессором SASS/SCSS

● Работа с системой cборки Gulp

● Добавление интерактива (попапы, слайдеры, карусели и т.п), написание скриптов, внедрение библиотек

● Верстка адаптивных email-писем.

Отношусь к работе с полной ответственностью и вовлечённостью.

Ссылка на гитхаб -  https://github.com/KarinaBu

КОНТАКТЫ:

Телеграм: @karina_buriak

Email: [email protected]

phone: +7 921-592-55-55