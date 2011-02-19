business-analyst

Новые подходы на проверенных Best Practices

Специализация:

Проектирование и автоматизация бизнеса

Профессиональная направленность:

Соучастие в построении успешного бизнес-проекта.

Достижение значимого результата в повышении эффективности бизнес-деятельности.

Последний опыт работы:

2008-2010гг Участие в амбициозных бизнес-стартапах.

Результаты:

Структуры целей бизнеса и проекта.

Сложноструктурированные модели бизнес-процессов "как будет" с глубокой детализацией.

Исполняемые модели (автоматизированные) бизнес-процессов в средах ARIS 6.2/7.0 & Documentum BPM 5.3/6.5

Компетенции:

Сертифицированный специалист ARIS (IDS Scheer), Documentum (EMC), ISO 9001