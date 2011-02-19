business-analyst

Муллагалеев Михаил business-analystbusiness-analyst
64 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Новые подходы на проверенных Best Practices
Специализация:
Проектирование и автоматизация бизнеса
Профессиональная направленность:
Соучастие в построении успешного бизнес-проекта.
Достижение значимого результата в повышении эффективности бизнес-деятельности.
Последний опыт работы:
2008-2010гг Участие в амбициозных бизнес-стартапах.
Результаты:
Структуры целей бизнеса и проекта.
Сложноструктурированные модели бизнес-процессов "как будет" с глубокой детализацией.
Исполняемые модели (автоматизированные) бизнес-процессов в средах ARIS 6.2/7.0 & Documentum BPM 5.3/6.5
Компетенции:
Сертифицированный специалист ARIS (IDS Scheer), Documentum (EMC), ISO 9001
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