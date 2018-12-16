business-design

Создание сайтов. Продвижение сайтов. Продвижение Вконтакте, Инстаграм. Битрикс, Вордпресс, Джумла. HTML. Любая CMS.

Приветствую, Вас!

Я фрилансер, дизайнер, сео-специалист.

Профессионально (с 2010 года) занимаюсь созданием сайтов, интернет-магазинов.

Сайты делаю быстро, ориентируюсь на прибыльность сайта для Вас.

Для быстрых вопрос моя почта:

[email protected]

Отвечаю не мгновенно, но как только прочту отвечу сразу же. Максимальное время ожидание ответа - сутки. Также сутки - это минимальный срок создания сайта. Быстрые сайты за 1-3 часа не делаю. Все проекты вдумчивые, интересные и доходные.

$20 - минимальная цена сайта-одностраничника (он же сайт-визитка). Но в большей мере интересны проекты с бюджетом от $50-100.

Сайт делается "под ключ". В дальнейшем возможна работа с сайтом и его продвижение.

Ищу также постоянную работу над одним проектом.

С уважением, Василий

[email protected]

(Время ответа на ваше письмо от 1 минуты до 30 часов).

Создание сайтов. Продвижение сайтов.

Продвижение Вконтакте, Инстаграм.

Битрикс, Вордпресс, Джумла, HTML и любая другая CMS.