business-design

Дизайнер Василий business-designbusiness-design
Приветствую, Вас!
Я фрилансер, дизайнер, сео-специалист.
Профессионально (с 2010 года) занимаюсь созданием сайтов, интернет-магазинов.
Сайты делаю быстро, ориентируюсь на прибыльность сайта для Вас.
Для быстрых вопрос моя почта:
Отвечаю не мгновенно, но как только прочту отвечу сразу же. Максимальное время ожидание ответа - сутки. Также сутки - это минимальный срок создания сайта. Быстрые сайты за 1-3 часа не делаю. Все проекты вдумчивые, интересные и доходные.
$20 - минимальная цена сайта-одностраничника (он же сайт-визитка). Но в большей мере интересны проекты с бюджетом от $50-100.
Сайт делается "под ключ". В дальнейшем возможна работа с сайтом и его продвижение.
Ищу также постоянную работу над одним проектом.
С уважением, Василий
(Время ответа на ваше письмо от 1 минуты до 30 часов).
Создание сайтов. Продвижение сайтов.
Продвижение Вконтакте, Инстаграм.
Битрикс, Вордпресс, Джумла, HTML и любая другая CMS.