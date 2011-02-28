C/C++, WinAPI/Linux, Java, C#, PHP, JavaScript, Ajax, SQL. Всегда успешно.

Веб-студия "Business Result" - это опытная команда разработчиков.

Наша студия предоставляет полный спектр WEB услуг: разработка сайтов, интернет-магазинов, е-аукционов, досок объявлений, сайтов-визиток, каталогов различной тематики, веб-разработка отдельных функциональных модулей.

Гарантия на продукцию независимо от сроков, поддержка и консультации, а также дальнейшая модернизация сайтов по мере необходимости.

Мы придерживаемся индивидуального подхода в работе, каждый клиент и проект для нас уникальны.

Наши контакты:

email: [email protected]

ICQ: 388350764