business_svp

Бизнес консультант. Помогу с первоначальной оценкой, управлением операциями, рыночными стратегиями, стартапом, ведением проекта и другим.

Мне всегда нравилась задача реализации идеи из ничего, в нечто реальное. Я очарован индустрией для стартапов. Более двадцати лет в индустрии бизнеса. Я открывал своё дело сам и был в партнёрстве с другими предпринимателями. У меня был оптовый магазин, за тем и мебельный, промышлял онлайн и непосредственно ритейл. Сотрудничал с Amazon и b2b. Так же работал с инвестициями и ценными бумагами на фондовом рынке США.

Проработав в Америке много времени я обзавёлся хорошими знакомствами которые помогут вам с вашим делом, а так же знаю как найти там годный проект для инвестирования. В прошлом я работал и консультировал компанию Ashley Furniture. Так же в будущем могу стать инвестором вашего проекта. Занимаясь бизнес консультациями, я помогу вам во многих аспектах вашего проекта. Проведу вас по всему пути от первоначальной оценочной работы бизнес идеи, до масштабирования бизнеса непосредственно в США.

Первоначальная стоимость 5$/час.