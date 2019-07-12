businnessjuris

Частнопрактикующий юрист

Высшее юридическое образование. Опыт работы по специальности 12 лет в сфере уголовного и гражданского права. Работала помощником адвоката, следователем, юристом компании.

Последние 7 лет занимаюсь удаленным сопровождением юридических лиц, включая разработку различных видов договоров, внесение изменений в ЕГРЮЛ, консультирование по правовым вопросам, урегулирование претензий, представительство в суде, сопровождение исполнительного производства.