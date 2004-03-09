3D-Моделирование/Визуализация.

3D-Моделлер/Графический дизайнер с богатым опытом работы.

По графическому дизайну я специализируюсь на создании брошюр, визиток, презентаций, обложек, книжных изданий и т. д.

Имею образование допечатной обработки печатной продукции и её вёрстке.

По 3D-Моделлированию специализируюсь вообще во всём, от мультипликации до создания готового 3D-Макета продукции, макетов ландшафта, больших экстерьеров и т. д.



Список основого используемого мною ПО: