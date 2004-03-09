busyskinny

Искандер Закиров busyskinny

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
3D-Моделирование/Визуализация.

3D-Моделлер/Графический дизайнер с богатым опытом работы.

По графическому дизайну я специализируюсь на создании брошюр, визиток, презентаций, обложек, книжных изданий и т. д.

Имею образование допечатной обработки печатной продукции и её вёрстке.

По 3D-Моделлированию специализируюсь вообще во всём, от мультипликации до создания готового 3D-Макета продукции, макетов ландшафта, больших экстерьеров и т. д.

Список основого используемого мною ПО:

  • Cinema 4D (Corona Renderer)

  • 3D-Coat

  • Marmoset Toolbag

  • Adobe Photoshop

  • Adobe InDesign

  • 3ds Max

Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$50/час
от $1500от 7 дней
#112
Архитектура зданий
нет отзывов
$35/час
от $170от 1 дня
#286
Верстка полиграфии
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#570
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$30/час
от $150от 1 дня
#639
3D-графика
нет отзывов
$25/час
от $100от 1 дня
#813
Дизайн продукции
нет отзывов
$30/час
от $150от 2 дней
#829
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