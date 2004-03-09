3D-Моделирование/Визуализация.
3D-Моделлер/Графический дизайнер с богатым опытом работы.
По графическому дизайну я специализируюсь на создании брошюр, визиток, презентаций, обложек, книжных изданий и т. д.
Имею образование допечатной обработки печатной продукции и её вёрстке.
По 3D-Моделлированию специализируюсь вообще во всём, от мультипликации до создания готового 3D-Макета продукции, макетов ландшафта, больших экстерьеров и т. д.
Список основого используемого мною ПО:
Cinema 4D (Corona Renderer)
3D-Coat
Marmoset Toolbag
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
3ds Max
Портфолио
- Фотореалистичная товарная визуализациянет просмотров
- Визуализация тумбы под макет заводанет просмотров
- Визуализация и создание макета заводанет просмотров
Ландшафтный дизайн
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Верстка полиграфии
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$20/час
от $100от 1 дня
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Интерьеры и Экстерьеры
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$30/час
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3D-графика
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$25/час
от $100от 1 дня
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от $150от 2 дней
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